Стало известно о некоторых действиях хуситов в Йемене в ожидании ударов США

Повстанцы-хуситы в Йемене перевезли и скрыли часть своего вооружения и оборудования, ожидая новых ударов со стороны США. Об этом пишет Wall Street Journal.

По данным газеты, боевики перевезли ракеты в бункеры в столице Йемена Сане, а также укрепили места хранения оставшихся запасов.

В декабре 2023 года глава Пентагона Ллойд Остин объявил о начале операции по защите Красного моря от атак со стороны хуситов на гражданские суда с грузами торговых компаний. Операция получила название «Страж процветания». В ней участвуют в том числе Великобритания, Франция, Италия, Нидерланды, Бахрейн и Сейшельские острова.

В ночь на 12 января 2024 года Соединенные Штаты и Британия нанесли удары по позициям хуситов в Йемене. Столица Йемена, город Сана, подверглась ракетному удару, где слышали четыре взрыва. Также сообщалось о взрывах в других городах Йемена, которые находятся под контролем хуситов.

Представитель американского правительства позже заявил, что после ударов, проведенных США и Великобританией по позициям движения «Ансар Аллах» в Йемене, цели были успешно достигнуты.

Ранее хуситы объявили о намерении атаковать коммерческие суда в Красном море каждые 12 часов.