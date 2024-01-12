В Йемене подсчитали количество ударов по городам со стороны США и Британии

В Йемене заявили о 23 ударах по городам под контролем движения «Ансар Аллах» (хуситов). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в местных властях.

«Истребители совершили четыре налета на международный аэропорт Саны и расположенную по соседству с ним авиабазу Ад-Длейми. Восемь авиаударов были нанесены по аэропорту и казармам группировки хуситов в районе Аль-Катиб, прилегающем к порту Ходейды, а также по лагерю группировки к востоку от города Ходейда», — сообщили источники.

Так же под удар попал лагерь 22-й механизированной бригады в районе Аль-Джанд в городе Таиз — это подразделение находится на стороне хуситов. В том же городе под удар попал аэропорт.

До этого член политбюро йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» (хуситы) Али аль-Кахум заявил, что США и Великобритания пожалеют о своей недавней атаке.

В ночь на 12 января Соединенные Штаты и Британия нанесли удары по позициям хуситов в Йемене.

Ранее экипажи судов в Красном море придумали, как хитростью избежать атак хуситов.