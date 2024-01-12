США ведут переговоры с Ираком по поводу американского контингента

В Государственном департамента США заявили, что обсуждают с Багдадом перспективы американского контингента в Ираке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Госдепа.

«Мы участвуем в скоординированном и взвешенном процессе с правительством Ирака по обсуждению эволюции этой миссии», — заявили в Госдепе.

США намереваются сохранить присутствие значительного контингента американских войск в арабской республике под предлогом борьбы с «Исламским государством» (организация запрещена в России). США собираются оставаться в Ираке для того, чтобы не позволить ИГ возродиться.

До этого премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани заявил, что Багдад добивается вывода с его территории международной военной коалиции, созданной для борьбы против терроризма.

Он подчеркнул, что Ирак может сам защитить себя от терроризма и должен и имеет право осуществлять полный суверенитет на своей территории.

Ранее политолог объяснил решение Ирака вывести иностранный воинский контингент из страны.