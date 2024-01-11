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Латвия передаст Украине гаубицы, ракеты и вертолеты

Президент Латвии Ринкевичс: Рига передаст Киеву гаубицы, ракеты, вертолеты

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Global Look Press

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс во время разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским заявил, что Рига направит Киеву новый пакет военной помощи, который включает разнообразное вооружение и зимнюю экипировку. Об этом сообщает LSM.

«Я проинформировал президента Украины о пакете помощи», — заявил Ринкевичс.

По его словам, пакет включает гаубицы, артиллерийские снаряды, противотанковые средства, ракеты ПВО, минометы, вертолеты, беспилотные аппараты и индивидуальную зимнюю экипировку.

Он отметил, что помощь Риги Киеву составляет 1% валового внутреннего продукта (ВВП) Латвии и превышает €600 млн.

До этого издание Euroactiv со ссылкой на источники сообщило, что страны Евросоюза пообещали Украине, что предоставят финансовую помощь не позднее марта текущего года. Один из источников также заявил, что риторика об усталости Европы из-за помощи Украине некорректна и негативно сказывается на союзниках Киева.

Ранее Россию лишили «Дома Москвы» в Риге.

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