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Хуситы проведут мобилизацию

Лидер хуситов из «Ансар Аллах» объявил мобилизацию в провинциях Йемена

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Abduljabbar Zeyad/Reuters

Лидер йеменского движения «Ансар Аллах» Абдель Малек аль-Хуси заявил о проведении мобилизации в провинциях, которые находятся под контролем хуситов. Об этом он заявил в эфире телеканала Al Masirah.

«Наш народ перешел к военным мобилизационным мероприятиям в большинстве провинций, а число призывников исчисляется тысячами», — заявил он.

Также аль-Хуси призвал продолжать боевую подготовку, выходить на демонстрации и шествия и жертвовать деньги хуситам.

11 января агентство Bloomberg рассказало, что экипажи судов в Красном море придумали, как хитростью избежать атак хуситов. Суда в Красном море передают в эфир, что их экипажи состоят из китайцев, и таким образом моряки пытаются избежать атак хуситов.

До этого глава датской судоходно-логистической корпорации AP Moller-Maersk Винсент Клерк заявил, что приостановка транзита судов через Красное море может растянуться надолго, а мировую экономику ждут значительные последствия.

Ранее лидер хуситов Хуси назвал резолюцию СБ ООН по атакам в Красном море политигрой.

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