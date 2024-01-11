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Российские силы ПВО сбили два беспилотника-камикадзе ВСУ в Запорожской области

РИА Новости: системы ПВО сбили два украинских дрона-камикадзе в Бердянске

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Shutterstock

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над Бердянском в Запорожской области. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источники в оперативных службах.

«Были сбиты два ударных БПЛА ВСУ», — указывается в публикации.

Согласно информации агентства, подразделение городской военной комендатуры обнаружило и классифицировало их как ударные реактивные дроны-камикадзе UJ-25 Skyline, которые производит украинская авиационная компания «Укрджет». Беспилотники были оснащены зарядом пластичным взрывчатым веществом весом в 3 кг и поражающими компонентами кассетного типа.

В материале отмечается, что дроны аналогичного типа уже совершали атаки на Бердянск, в результате чего был уничтожен один жилой дом и повреждено еще три.

В конце декабря оперативные службы Запорожской области сообщили о падении сбитого дрона-камикадзе на крышу частного жилого дома в Бердянске. Беспилотник после падения не детонировал.

Ранее в Запорожской области рассказали о попытке ВСУ атаковать в районе Бердянска.

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