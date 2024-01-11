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В Пентагоне планируют расследовать обстоятельства госпитализации Остина

Генинспектор Пентагона будет расследовать обстоятельства госпитализации Остина

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Irakli Gedenidze/Reuters

Генеральный инспектор Пентагона Роберт Сторч заявил, что планирует расследовать обстоятельств госпитализации американского министра обороны Ллойда Остина. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что целью расследования является «изучение ролей, процессов, процедур, обязанностей и действий, связанных с госпитализацией министра обороны».

У главы Пентагона Ллойда Остина в декабре 2023 года выявили рак простаты на ранней стадии. Министру сделали операцию, которая привела к осложнениям, — в начале января его экстренно доставили в больницу с инфекцией мочевыводящих путей. Президент США Джо Байден и другие американские чиновники узнали о диагнозе только через несколько дней после госпитализации главы Пентагона.

Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин находится в больнице в хорошем состоянии.

Ллойду Остину 70 лет. Он возглавил Пентагон в январе 2021 года.

Ранее стало известно, что замглавы Пентагона Хикс управляла ведомством с пляжа без ведома Байдена.

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