Медведев заявил о полном выполнении задач по доукомплектованию армии России

Задачи по доукомплектованию Вооруженных сил (ВС) РФ, поставленные российским президентом Владимиром Путиным, исполнены в заявленные сроки и в полном объеме. Об этом сообщил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в ходе совещания по доукомплектованию ВС контрактниками, запись которого размещена в его профиле в соцсети «ВКонтакте».

«Поставленные президентом задачи по доукомплектованию ВС выполнены в полном объеме», — заявил Медведев.

По его словам, свыше 500 тыс. граждан удалось привлечь к воинской службе в 2023 году, из которых 420 тыс. подписали контракты с Минобороны, остальные записались в качестве добровольцев.

В конце декабря глава Министерства обороны России Сергей Шойгу заявлял, что российский оборонно-промышленный комплекс смог в разы увеличить объем производства для снабжения войск Российской Федерации. Шойгу отмечал, что многие предприятия ОПК перешли на круглосуточный режим работы. По его словам, работники этой отрасли в России бросили вызов «хваленому западному военно-техническому потенциалу».

Ранее Медведев рассказал о выполнении всех запланированных поставок вооружения в 2023 году.