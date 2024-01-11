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Медведев заявил о полном выполнении задач по доукомплектованию армии России

Медведев: задачи по доукомплектованию армии выполнены в полном объеме и в срок

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Екатерина Штукина/РИА Новости

Задачи по доукомплектованию Вооруженных сил (ВС) РФ, поставленные российским президентом Владимиром Путиным, исполнены в заявленные сроки и в полном объеме. Об этом сообщил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в ходе совещания по доукомплектованию ВС контрактниками, запись которого размещена в его профиле в соцсети «ВКонтакте».

«Поставленные президентом задачи по доукомплектованию ВС выполнены в полном объеме», — заявил Медведев.

По его словам, свыше 500 тыс. граждан удалось привлечь к воинской службе в 2023 году, из которых 420 тыс. подписали контракты с Минобороны, остальные записались в качестве добровольцев.

В конце декабря глава Министерства обороны России Сергей Шойгу заявлял, что российский оборонно-промышленный комплекс смог в разы увеличить объем производства для снабжения войск Российской Федерации. Шойгу отмечал, что многие предприятия ОПК перешли на круглосуточный режим работы. По его словам, работники этой отрасли в России бросили вызов «хваленому западному военно-техническому потенциалу».

Ранее Медведев рассказал о выполнении всех запланированных поставок вооружения в 2023 году.

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