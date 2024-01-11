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Российские летчики положительно отозвались о новом личном оружии

Летчики ВКС России положительно оценили новые пистолеты ПП‑2000

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Виталий Белоусов/РИА Новости

Летчики Воздушно-космических сил (ВКС) России получили в опытную эксплуатацию новое личное оружие — пистолеты-пулеметы ПП-2000— разработки тульского Конструкторского бюро им. Шипунова. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на анонимный источник.

«В носимый аварийный запас (НАЗ) российских летчиков включаются пистолеты-пулеметы ПП-2000», — говорится в публикации.

По данным источника, новое стрелковое оружие уже поступило в зону проведения специальной военной операции (СВО), пилоты отзываются о нем позитивно.

«Оно компактное, с хорошей кучностью, при этом имеет существенно большую убойную дальность, чем пистолет», — пояснил собеседник агентства.

Согласно информации агентства, до этого российским летчикам боевой авиации разрешалось брать с собой в самолет лишь пистолеты и гранаты, автоматы никогда ранее не входили в комплект снаряжения.

В ноябре входящее в состав Ростеха обороностроительное предприятие «Высокоточные комплексы» отчиталось о поставке новых вооружений российским войскам. В них, в том числе, вошли новые пистолеты-пулеметы ПП-2000, автоматические гранатометы АГС-30 и ручные гранатометы ГМ-94.

Ранее ВКС РФ уничтожили четыре командно-наблюдательных пункта ВСУ.

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