Политолог указал на сложности в доставке снарядов из КНДР в Россию

Глава Центра изучения стран Дальнего Востока в Санкт-Петербурге Кирилл Котков в интервью «Ридусу» прокомментировал обвинения России со стороны западных стран в закупке боеприпасов у Северной Кореи. Он предложил обвинителям взглянуть на карту и убедиться, что логистика между РФ и КНДР крайне затруднительная.

По его словам, пропускная способность железной дороги, связывающей КНДР с Владивостоком, очень низкая. Для движения в обоих направлениях используется только один путь.

«Во-вторых, есть проблема с транспортировкой снарядов по морю. У нас на Дальнем Востоке без учета удаленных портов типа Магадана или портов на Сахалине всего четыре порта: это Владивосток, Находка, Ванино и Советская Гавань. Этого недостаточно, чтобы доставлять большие партии вооружения из КНДР в Россию», — отметил Котков.

Он добавил, что по Транссибу и Байкало-Амурской магистрали также не удастся транспортировать большой объем боеприпасов, поскольку они сильно загружены.

В начале января координатор стратегических коммуникаций совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США считают, что Россия использует ракеты, полученные от КНДР, для ударов по Украине.

Он также подчеркнул, что США поставят вопрос о якобы произошедшей «оружейной сделке» между Москвой и Пхеньяном в СБ ООН и наложат санкции на тех, кто помогает в обеспечении передач между РФ, Ираном и КНДР.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын назвал самое враждебное государство.