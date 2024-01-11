На Украине арестовали имущество крупнейшего поставщика Минобороны

Имущество бизнесмена Игоря Гринкевича, который, по данным СМИ, был одним из крупнейших поставщиков Минобороны Украины, арестовано в рамках дела о хищениях. Об этом сообщает РБК-Украина.

По данным агентства, были проведены обыски в доме и на работе предпринимателя, а также у директоров и в офисах подконтрольных ему компаний. Были арестованы недвижимость и премиальные автомобили бизнесмена, а также счета его компаний.

Установлено, что продукция, производимая предприятиями Гринкевича в 2023 году, не соответствует качественным характеристикам и невозможна для использования в Вооруженных силах Украины (ВСУ).

Сам Гринкевич был задержан 29 декабря прошлого года.

До этого сообщалось, что руководителя аппарата Киевской городской военной администрации (КГВА) подозревают в содействии депутатам Киевсовета в уклонении от военной службы. Чиновника отстранили от должности до 1 февраля 2024. По версии следствия, сотрудник КГВА подписал трем депутатам и одному их помощнику поддельные командировки.

Ранее стало известно, что на Украине воинская часть продавала в магазины продукты для военных.