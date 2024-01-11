Военный эксперт: ВС РФ продолжают движение под Донецком

Военный аналитик Михаил Онуфриенко в беседе с газетой «Взгляд» прокомментировал сообщение группировки «Восток» о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) утратили преимущество на Южно-Донецком направлении. По его словам, нынешнее положение дел открывает для российских войск возможность взятия под контроль сел Победа и Новомихайловка.

«В целом обстановка на Южно-Донецком направлении благоприятная для Российской армии. После взятия Марьинки начались бои на востоке Георгиевки. Кроме того, наши военные приближаются к селам Победа и Новомихайловка. Последняя, насколько известно, уже охвачена с двух сторон. В районе Угледара ситуация стабильная», — отметил Онуфриенко.

Он добавил, что ВСУ испытывают дефицит боеприпасов и вынуждены экономить их, поэтому плотность огня с их стороны снизилась.

11 января артиллерист группировки «Восток» с позывным Машук сообщил, что ВСУ стали значительно меньше обстреливать позиции российских войск на Южно-Донецком направлении. По его словам, в последние месяцы в зоне боевого соприкосновения стало намного спокойнее, украинцы пытаются вести огонь, но не так интенсивно.

Ранее сообщалось, что ВСУ лишились восьми долговременных огневых точек на Южно-Донецком направлении.