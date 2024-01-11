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В войсках РФ заявили о потере ВСУ преимущества под Донецком

Артиллерист Машук: ВСУ утратили преимущество на Южно-Донецком направлении

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Вооруженные силы Украины стали значительно меньше обстреливать позиции российских войск на Южно-Донецком направлении, они утратили преимущество. Об этом заявил ТАСС артиллерист группировки «Восток» с позывным Машук.

По его словам, в последние месяцы в зоне боевого сопротивления стало намного спокойнее, украинцы пытаются бить по российским позициям, но не так интенсивно.

«Мы успеваем сделать свою работу. Раньше только приедешь на позицию, сразу в тебя прилетало. Сейчас уже проще», — рассказал Машук.

Он добавил, что ВСУ «сдулись», сейчас преимущество у российских войск.

23 декабря начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев сообщал, что ВСУ лишились восьми долговременных огневых точек на Южно-Донецком направлении.

В конце ноября российские военные при поддержке артиллерии сорвали попытку выдвижения группы пехоты ВСУ на Южно-Донецком направлении.

Ранее украинские солдаты пожаловались на усталость.

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