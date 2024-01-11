Украинский военнопленный Роман Калиниченко рассказал РИА Новости, что поля на линии боевого соприкосновения усеяны телами украинских военных.

По словам Калиниченко, на Запорожском направлении солдат не эвакуируют даже с позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Идешь по полю боя, и я русского солдата ни одного не видел. <…> Наших — полно. Валяются», – сказал украинский военный.

Пленный также указал на большие потери в его подразделении. По его словам, из десяти человек, ушедших в бой, живыми вернулись пять или шесть.

До этого Калиниченко рассказывал, что граждане Украины перестали доверять президенту страны Владимиру Зеленскому, все чаще вспоминая его предшественника Виктора Януковича.

По словам военнопленного, в начале президентства Зеленского отношение народа к нему было совсем другое, люди были рады видеть его у власти, однако ухудшившаяся в стране политическая и экономическая обстановка изменила ситуацию.

10 января сообщалось, что Вооруженные силы Украины потеряли более 170 военных и два танка на Южно-Донецком направлении.

Ранее пленный боец ВСУ рассказал о призыве в армию женщин до 60 лет.