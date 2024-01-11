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Системы ПВО сбили украинские беспилотники над тремя российскими регионами

МО РФ: ВСУ предприняли попытки атаковать три российских региона с помощью БПЛА

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Ростовской, Тульской и Калужской областями. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

По данным ведомства, около 4:30 ВСУ попытались провести террористическую атаку над территорией России. Над регионами зафиксировали беспилотники самолетного типа, но оперативно сработали системы ПВО.

Накануне министерство обороны России сообщило о ликвидации в воздушном пространстве Саратовской области украинского беспилотника. По информации ведомства, военные ВСУ использовали для атаки БПЛА самолетного типа.

До этого российские средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника в небе над Орловской областью. Позже мэр города Юрий Парахин заявил, что один из сбитых БПЛА при падении повредил жилую многоэтажку.

Ранее командир ВСУ признал, что Россия обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

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