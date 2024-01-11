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Украинский солдат заявил о больших потерях ВСУ из-за ловушек российских саперов

AFP: ВСУ несут большие потери из-за ловушек российских саперов

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РИА Новости

Ловушки, устанавливаемые на фронте российскими саперами, приводят к большим потерям среди украинских солдат. Об этом в интервью Agence France-Presse (AFP) заявил солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), назвавшийся Анатолием.

По словам украинского военного, российские саперы являются очень хорошими профессионалами, возможно даже лучшими. Они мастерски устанавливают на поле боя мины, маскируя их под банкноту, пачки сигарет, телефоны, упаковки с банками пепси-колы.

Подобные ловушки российских саперов чрезвычайно усложняют для украинских солдат ситуацию на поле боя.

Ранее сообщалось, что саперы министерства обороны России обезвредили и вывезли авиабомбу, которая нештатно сошла с самолета в городе Рубежное.

4 января в Минобороны России рассказали об очистке Мариуполя и его пригородов от мин. По данным ведомства, российские саперы за три месяца обезвредили в городе и прилегающих к нему населенных пунктах две тысячи неразорвавшихся снарядов и мин-ловушек.

Ранее в зоне СВО заметили беспилотники «Жириновский».

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