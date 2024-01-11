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В США объяснили план Зеленского по изоляции Крыма

Экс-морпех США Берлетик: Зеленский хочет оправдать мобилизацию операцией в Крыму

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Alina Smutko/Reuters

Владимир Зеленский заговорил о планах нападения на Крым, чтобы оправдать повальную мобилизацию и убедить западных партнеров в продолжении поддержки Киева. Таким мнением поделился бывший морской пехотинец Вооруженных сил США Брайан Берлетик в интервью New Eastern Outlook.

«Это делается для того, чтобы Киев мог оправдать продолжение мобилизации и гибель многих украинских мужчин по всему фронту», — сказал Берлетик.

По его словам, нападение на Крым позволит Зеленскому вернуть расположение западных спонсоров и поможет убедить их поставлять Киеву все больше денег и оружия для продолжения боевых действий.

При этом бывший военный отметил, что озвученная Зеленским задача по изоляции Крыма от России недостижима в ближайшем будущем. Он обратил внимание на то, что Украина так и не смогла вывести из строя ни один из крымских портов, несмотря на постоянные обстрелы ракетами и беспилотниками.

На днях главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный заявил, что еще в 2022 году собирался провести «дерзкое контрнаступление» в Крыму, но США выступили против этого плана.

Ранее в Крыму рассказали, как Зеленский сможет попасть на полуостров.

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Операция на Украине
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