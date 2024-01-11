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Украинский генерал Кривонос заявил, что самые мощные ракетные удары России еще впереди

Генерал ВСУ Кривонос заявил, что самые мощные ракетные удары России еще впереди

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Виталий Невар/РИА Новости

Бывший первый замкомандующего украинским спецназом генерал-майор в отставке Сергей Кривонос заявил, что Украину ожидают еще более мощные российские ракетные удары. Об этом военный рассказал в эфире YouTube-канала Newsroom.

По словам Кривоноса, Вооруженные силы России могут в едином залпе выпустить значительно больше ракет, чем это было раньше. Он предположил, что еще не пришло время для такого массового залпа.

Отставной генерал подчеркнул, что Россия при необходимости способна выпустить одновременно от 400 до 500 ракет. Он отметил, что российская оборонная промышленность работает, в отличие от украинской.

Кривонос назвал не соответствующими действительности заявления украинских официальных лиц о том, что у российских войск якобы закончились ракеты.

Ранее заместитель главы комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности Марьяна Безуглая заявила, что без проведения радикальных реформ Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут превратиться в конвейер по утилизации украинских граждан.

Ранее стало известно, как на Украине компенсируют нехватку снарядов.

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