Пентагон утверждает, что РФ и Китай развертывают средства противодействия GPS

Заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс заявила, что Китай и Россия развертывают средства, которые могут быть использованы против GPS и других систем в космосе, чтобы ослабить американский военный потенциал. Об этом пишет ТАСС.

Военная чиновница подчеркнула, что космос стал неотъемлемой частью военных операций и что американский образ жизни и методы ведения войны зависят от мощи в космосе.

Китай и Россия стремятся подорвать преимущество США в этой сфере и развивают свои военные доктрины так, чтобы они в большей степени касались космоса, заявила Хикс. По ее данным, они развертывают средства, которые могут быть использованы против GPS и других жизненно важных систем в космосе.

Хикс также отметила, что Москва и Пекин стремятся превратить космос в сферу ведения боевых действий.

Представительница Пентагона заверила, что конфликт не является неизбежным и США стремятся предотвратить его путем сдерживания. Для этого американцы демонстрируют свою силу и показывают, что цена агрессии сильно превысит любые возможные выгоды. Хикс также привела данные, согласно которым Китай вывел на орбиту 240 полезных грузов в 2023 году, в то время как США вывели их более чем в 10 раз больше — свыше 2,5 тыс. полезных грузов.

Выступление заместителя министра обороны было приурочено к смене главы Космического командования Вооруженных сил США.

Накануне Пентагон обнародовал «Оборонно-космическую стратегию», в соответствии с которой США будут мешать Китаю и России захватить контроль над космосом. Вашингтон также намерен обращаться за помощью к союзникам. В программе утверждается, что Китай и Россия бросают вызов американской свободе действий в космосе.

Ранее в Талибане (организация запрещена в России) прокомментировали заявления США о своей причастности к деятельности ИГ (организация запрещена в России)*.