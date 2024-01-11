Небензя назвал атаку ВСУ на Белгород спланированным преступлением

Атака ВСУ на Белгород является спланированным военным преступлением, призванным вызвать ужас у жителей России. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза организации, сообщает ТАСС.

«Это спланированное военное преступление было призвано вызвать ужас среди россиян. Однако от западных коллег не прозвучало ни слова сожаления», — сказал Небензя.

По словам дипломата, ВСУ обстреляли жилые районы Белгорода кассетными боеприпасами из реактивных систем залпового огня (РСЗО). Небензя отметил, что к данным действиям Киев подстрекали британские и американские консультанты.

По словам постпреда, основной удар пришелся по рождественской ярмарке, где находились родители с детьми. С местом прилета снарядов не было никаких военных объектов, добавил Небензя.

ВСУ нанесли ракетный удар по центру Белгорода 30 декабря. Пострадали более 130 человек, известно по меньшей мере о 25 летальных случаях. После этого украинские войска регулярно пытаются обстреливать город.

Ранее Небензя заявил об ответственности Чехии в обстреле Белгорода.