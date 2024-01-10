Эксперт рассказал о колоссальном ущербе ПВО Украины от ударов РФ

Британский аналитик Александр Меркурис заявил, что три крупных российских ракетных удара привели к колоссальным последствиям для ПВО Украины. Об этом он сообщил в эфире своего YouTube-канала.

«Россия нанесла колоссальный ущерб системе ПВО, Западу будет очень трудно это исправить», — заявил он.

По его словам, ресурсы Запада «заканчиваются».

Он отметил, что РФ наносит ракетные удары по Украине, «чтобы измотать украинцев, истощить их силы, системы вооружений, экономику и промышленность».

До этого Кильский институт мировой экономики сообщил о том, что государства Запада в 2023 году заметно сократили поставки своих вооружений на Украину по сравнению с предыдущим годом. Как отметили аналитики, по итогам прошлого года только Чехия полностью выполнила свои обязательства перед Украиной. При этом общая динамика поставок показывает, что в 2022 году западные державы обещали передать Киеву значительно больше техники и боеприпасов по сравнению с недавно завершившимся годом.

Ранее в США заявили о бессилии украинских средств противовоздушной обороны (ПВО) перед российскими ракетами.