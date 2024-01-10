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В Ираке высказались о присутствии американских войск в стране

Politico: премьер Ирака Шиа ас-Судани попросил оставить войска США в стране

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Marko Drobnjakovic/AP

Требование Ирака о выводе военного контингента США было «попыткой удовлетворить внутреннюю аудиторию», но в действительности власти настроены на переговоры о сохранении американских войск. Об этом иракский премьер-министр Мухаммед Шиа ас-Судани в частном порядке заявил чиновникам США, передает Politico.

Издание подчеркивает, что вопреки позиции премьера парламент Ирака может предпринять шаги для вывода американских войск. Предполагается, что Шиа ас-Судани не в силах контролировать некоторые группировки в стране, поскольку их поддерживает Иран.

Как пишет Reuters, политик нуждался в поддержке этих группировок для прихода к власти год назад, сейчас они являются мощным блоком в правящей коалиции.

В настоящее время в Ираке находятся около 2,5 тысячи военнослужащих США. Они обучают местных солдат борьбе с оставшимися боевиками «Исламского государства» (организация запрещена в России) (ИГ).

Публичное объявление о начале процесса вывода иностранного контингента из Ирака власти сделали 5 января, на следующий день после ликвидации американскими военными в Багдаде полевого командира Муштака аль-Джавари с помощью беспилотника. Это вызвало широкий резонанс в иракском обществе.

Ранее политолог объяснил решение Ирака вывести иностранный воинский контингент из страны.

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