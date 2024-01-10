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В Военно-морском флоте РФ появятся пять новых дивизий

Главком ВМФ Евменов анонсировал создание пяти дивизий и бригады морской пехоты

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В Военно-морском флоте (ВМФ) Российской Федерации появятся пять дивизий и бригада морской пехоты на основе существующих подразделений. Об этом в интервью газете «Красная звезда» сообщил главнокомандующий ВМФ РФ Николай Евменов.

По его словам, это требуется в целях увеличения боевых возможностей морской пехоты как отдельного рода сил ВМФ.

Евменов уточнил, что пять бригад морской пехоты на флотах будут переформатированы в дивизии морской пехоты, а полк морской пехоты Каспийской флотилии — в бригаду.

Также главком рассказал, что оснащение береговых войск новыми ракетными комплексами, такими как «Бастион» и «Бал», позволили нарастить ударные возможности флота по поражению кораблей противника в ближней морской зоне.

25 декабря минувшего года президент России Владимир Путин во время церемонии поднятия флагов на новых кораблях ВМФ РФ заявил, что планы России по строительству новых боевых кораблей будут реализованы, и это укрепит морскую мощь страны на всех стратегических направлениях и в районах Мирового океана.

Ранее политолог Данилин отметил роль Путина в возрождении Военно-морского флота России.

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