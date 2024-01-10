Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины утром 10 января. Об этом сообщает «Украинская правда».

«По всей Украине − тревога», — пишет издание.

Накануне сообщалось о взрывах в подконтрольном Украине городе Херсоне.

В Кировоградской и Николаевской областях, а также в подконтрольных Украине районах Донецкой народной республики (ДНР) и Херсонской области была объявлена воздушная тревога.

Российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят украинские спецслужбы. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

Ранее стало известно, как на Украине компенсируют нехватку снарядов.