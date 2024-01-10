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Подполковник Марочко рассказал о несовершенствах техники ВСУ

Подполковник ВСУ: западная техника ВСУ вязнет в снегу на ряде участков в зоне СВО

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Gleb Garanich/Reuters

Колесная и гусеничная техника, предоставленная странами Запада Вооруженным силам Украины, вязнет в снежных заносах. Об этом в интервью РИА Новости рассказал военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

По его словам, обильное количество снега на многих участках парализовало снабжение, эвакуацию и ротационные мероприятия ВСУ на линии боевого соприкосновения в зоне проведения российской спецоперации.

Основной проблемой стала плохая проходимость западной техники по рыхлому снегу — как колесной, так и гусеничной, указал Марочко.

Он добавил, что частично проблему ВСУ пытаются решить за счет советской техники, грейдеров и эвакуационных тягачей.

На этой неделе также сообщалось, что на Западной Украине силами немецкой компании Flensburger Fahrzeugbau GmbH будет построен центр технического обслуживания военной техники. Депутат бундестага Маркус Фабер отметил, что благодаря этому отпала необходимость в дорогостоящей и длительной транспортировке за границу, а вооруженные силы смогут обучать своих механиков прямо на месте.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

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