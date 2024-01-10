ВМС США сбили 24 ракеты и БПЛА хуситов в Красном море

По информации от двух чиновников Пентагона, американские ВМС сбили 24 ракеты и БПЛА, запущенные мятежным йеменским движением «Ансар Аллах» (хуситами) с территории Йемена. Об этом пишет CNN.

Действия хуситов были ответом на одно из крупнейших нападений за последние месяцы. Несмотря на это, корабли не получили повреждений, а пострадавших нет.

Для ликвидации ракет и беспилотников были задействованы три эсминца. Ранее госсекретарь США заявил, что атаки хуситов в Красном море нарушают интересы более чем 40 стран и затрагивают почти 20% мировых морских перевозок.

После обострения палестино-израильского конфликта хуситы заявили о нанесении ударов по территории Израиля и блокировании прохода судов через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива. В ответ США начали операцию Prosperity Guardian для обеспечения свободы навигации и охраны судов в море.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. В плен попали более двухсот заложников.

В этот день движение ХАМАС выпустило несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ливанская шиитская организация «Хезболла» выразила поддержку ХАМАС. Начались ракетные обстрелы Израиля и Ливана с обеих сторон. Днем 19 октября израильская армия заявила, что приграничные районы страны подверглись обстрелу с ливанской территории. По данным ЦАХАЛ, в сторону кибуца Манара были выпущены несколько противотанковых ракет.

Ливанская шиитская организация «Хезболла», предположительно, сможет подавить систему противоракетной обороны Израиля «Железный купол» в случае вступления в конфликт на Ближнем Востоке, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на экспертов.

К противостоянию с Израилем добавились и хуситы.

Ранее хуситы объявили о намерении атаковать коммерческие суда в Красном море каждые 12 часов.