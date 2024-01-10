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В офисе Зеленского поторопили принять законопроект о мобилизации

Подоляк призвал оперативно принять законопроект о мобилизации на Украине

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Александр Кряжев/РИА Новости

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что изменения в законопроект о мобилизации должны быть приняты максимально быстро. Такое заявление он сделал в эфире всеукраинского телемарафона.

По его словам, парламенту необходимо оперативно принять изменения в законопроект о мобилизации в первом чтении, затем внести дополнительные изменения уже во втором.

«Я считаю, нужно ускорить процедуру обсуждения и выходить на определенные решения. И эти решения нужно принимать неотложно», — отметил Подоляк.

Он обратил внимание, что обсуждение предложенного кабмином документа идет активно, сделано большое число замечаний. Подоляк выразил надежду, что итоговый документ будет представлять из себя не идеальный, но «абсолютно оптимальный вариант».

Накануне в Раде рассказали о претензиях к законопроекту о мобилизации на Украине. По мнению члена комитета Верховной рады Украины по нацбезопасности Соломии Бобровской, у депутатов парламента есть претензии к каждой второй статье документа, предложенного кабинетом министров.

Ранее ВС РФ отразили четыре атаки ВСУ.

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