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Эксперт Леонков: российские планирующие бомбы являются ответом на американскую технологию

Эксперт Леонков: новые российские бомбы являются ответом на технологию США

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РИА «Новости»

Военный эксперт Алексей Леонков заявил, что российские планирующие авиационные бомбы являются ответом Москвы на американскую технологию JDAM. Об этом он рассказал в интервью газете «Известия».

Технология Joint Direct Attack Munition (JDAM), отметил Леонков, с помощью специальных устройств превращает ограниченную номенклатуру авиационных бомб в высокоточное оружие. По словам эксперта, произведенные в России бомбы отличаются от американских тем, что баллистический вычислитель, позволяющей достигать большой точности бомбометания, находится на самолете, а не на самом изделии. Универсальное планирующее устройство делает возможным применять бомбы на значительном расстоянии, не подвергаясь опасности со стороны ПВО противника.

Леонков подчеркнул, что серийное производство и боевое применение планирующих авиационных бомб в Сирии и в зоне специальной военной операции показало, что инновационное решение российских конструкторов, оказалось эффективнее и дешевле американской технологии JDAM.

Ранее сообщалось, что украинские солдаты сравнили российские планирующие бомбы с «открытыми вратами ада».

Ранее сообщалось, что первые истребители Checkmate могут появиться в 2025 году.

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