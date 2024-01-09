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Американское издание рассказало об особенностях истребителя Су-37

NI: в истребителях Су-37 есть экспериментальные технологии

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Михаил Голенков/РИА Новости

В российских истребителях Су-37 используются экспериментальные технологии, пишет американское издание The National Interest.

По данным издания, построенный на базе Су-27М самолет отличается тем, что в нем присутствует двигатель АЛ-31ФП с управляемым вектором тяги, что обеспечивает Су-37 высокую маневренность. Таким образом, самолет может разворачиваться с минимальным радиусом и осуществлять маневры, которые связанные с выходом на минимальные скорости и сверхбольшие углы атаки.

Кроме этого, Су-37 способен перевозить до восьми тонн боевой нагрузки на 12 точках подвески вооружения. Кроме ракет и бомб это могут быть контейнеры с аппаратурой для разведки и системами радиоэлектронной борьбы.

6 октября в Минобороны РФ сообщали, что истребители Су-34 нанесли семь ударов по пунктам временной дислокации украинской армии в районах Невского и Новолюбовки.

Ранее сообщалось, что российских десантников и спецназ начали учить пользоваться оружием НАТО.

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