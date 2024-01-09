В США признали бессилие украинской ПВО против ракет России

Украинские системы ПВО не способны сбивать российские ракеты. Об этом сообщили в американском издании Military Watch Magazine.

«Хотя украинские источники утверждают, что в прошлом ПВО страны успешно перехватывало удары ракет «Кинжал», международные аналитики ставят это под сомнение из-за ограниченных возможностей систем, которыми располагают ВСУ», — написано в материале.

Аналитики отмечают, что из-за сложной траектории движения и высокой маневренности выносливость российской ракеты «Кинжал» повышается. Украинские военные также неоднократно выражали недовольство из-за неспособности перехватить крылатую ракету Х-22.

Спикер Военно-воздушных сил (ВВС) Украины Юрий Игнат ранее заявил, что ПВО не может закрыть небо над Украиной. На вооружении украинской армии находятся различные системы противовоздушной обороны, в том числе советские и западные образцы, однако этого недостаточно.

Ранее в Германии признали слабость ПВО Украины.