Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В США признали бессилие украинской ПВО против ракет России

MWM: украинские средства ПВО не могут сбить российские ракеты

close
100%
Hanna Arhirova/AP

Украинские системы ПВО не способны сбивать российские ракеты. Об этом сообщили в американском издании Military Watch Magazine.

«Хотя украинские источники утверждают, что в прошлом ПВО страны успешно перехватывало удары ракет «Кинжал», международные аналитики ставят это под сомнение из-за ограниченных возможностей систем, которыми располагают ВСУ», — написано в материале.

Аналитики отмечают, что из-за сложной траектории движения и высокой маневренности выносливость российской ракеты «Кинжал» повышается. Украинские военные также неоднократно выражали недовольство из-за неспособности перехватить крылатую ракету Х-22.

Спикер Военно-воздушных сил (ВВС) Украины Юрий Игнат ранее заявил, что ПВО не может закрыть небо над Украиной. На вооружении украинской армии находятся различные системы противовоздушной обороны, в том числе советские и западные образцы, однако этого недостаточно.

Ранее в Германии признали слабость ПВО Украины.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами