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Военных Франции обвинили в служении США

Бывший военный Николя: французские солдаты в НАТО служат интересам США

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Jerome Delay/AP

Французские солдаты в составе НАТО служат интересам Соединенных Штатов, а не своей родине. Об этом РИА Новости заявил бывший военнослужащий армии Франции Николя, имеющий двойное гражданство Франции и Российской Федерации.

Николя признался, что в какой-то момент понял, что «служит Америке», поэтому в конце контракта «ушел оттуда навсегда».

«Мы работаем за США, но платят французы. Так и было давным-давно, так экономно. Кровь не своя, деньги не свои — за вас работают», — сказал он.

Бывший солдат подчеркнул, что видел все это сам, когда служил в армии, а Франция участвовала «в грязных делах» Соединенных Штатов в Кувейте, Югославии и в Африке.

Он считает, что во Франции воевать пойдут только 20% самых «накаченных», а мобилизация не даст результатов, так как эмигранты не пойдут воевать за французов, а французы не захотят защищать этих «паразитов».

До этого лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявлял, что Франции необходимо выйти из НАТО, так как, по его мнению, именно Североатлантический альянс и США толкают Европу к мировой войне.

Ранее Саркози призывал Украину стать нейтральным мостом между Россией и Европой.

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