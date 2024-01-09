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В Орловской области упал еще один беспилотник

Клычков: третий БПЛА упал в районе поселка Малая Саханка в Орловской области

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Shutterstock

Третий беспилотный летательный аппарат упал в районе населенного пункта Малая Саханка Орловского муниципального округа на нежилой объект. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.

По его словам, в результате инцидента никто не пострадал.

«Работают оперативные службы», — добавил Клычков.

Накануне Андрей Клычков сообщил, что в результате атаки беспилотников на объекты топливно-энергетический комплекса пострадали трое человек. Он уточнил, что пострадавшие получили ранения средней тяжести, сейчас им оказывается необходимая помощь.

До этого глава Орловской области подтвердил падение двух беспилотников на объект топливно-энергетического комплекса в городе Орле.

9 января сообщалось, что дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) около (14:00 мск) атаковал нефтебазу в Орле.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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