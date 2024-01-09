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В Германии задумали создать на Украине мастерскую для танков

Депутат бундестага Фабер: на Украине построят центр обслуживания военной техники

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Global Look Press

На Западной Украине силами немецкой компании Flensburger Fahrzeugbau GmbH будет построен центр технического обслуживания военной техники. Об этом депутат бундестага Маркус Фабер написал на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

«Для Украины это означает огромный рост эффективности, поскольку отпадет необходимость в дорогостоящей и длительной транспортировке за границу, а вооруженные силы смогут обучать своих механиков прямо на месте», — объяснил он.

В техцентре предполагается проводить ремонт танков Leopard 1A5, инженерной и противоминной техники WiSENT 1 MC, Pionierpanzer 2A1 Dachs и пусковых установок ПВО IRIS-T SLS.

3 января сообщалось, что ракета поразила украинскую мастерскую, где разрабатывают беспилотники.

В тот же день в Польше заявили об успехе России в поражении военной инфраструктуры Украины.

Ранее стало известно о проблемах ВСУ с западной техникой.

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Операция на Украине
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