В Германии задумали создать на Украине мастерскую для танков

На Западной Украине силами немецкой компании Flensburger Fahrzeugbau GmbH будет построен центр технического обслуживания военной техники. Об этом депутат бундестага Маркус Фабер написал на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

«Для Украины это означает огромный рост эффективности, поскольку отпадет необходимость в дорогостоящей и длительной транспортировке за границу, а вооруженные силы смогут обучать своих механиков прямо на месте», — объяснил он.

В техцентре предполагается проводить ремонт танков Leopard 1A5, инженерной и противоминной техники WiSENT 1 MC, Pionierpanzer 2A1 Dachs и пусковых установок ПВО IRIS-T SLS.

3 января сообщалось, что ракета поразила украинскую мастерскую, где разрабатывают беспилотники.

В тот же день в Польше заявили об успехе России в поражении военной инфраструктуры Украины.

Ранее стало известно о проблемах ВСУ с западной техникой.