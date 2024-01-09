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Военные России уничтожили склад боеприпасов ВСУ в ДНР

Минобороны России: уничтожен склад боеприпасов 31-й мехбригады ВСУ в ДНР

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Shutterstock

Российские военные уничтожили склад боеприпасов 31-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины в районе города Красноармейска на территории Донецкой народной республики (ДНР). Об этом рассказали журналистам в Минобороны России.

«Уничтожен склад боеприпасов 31-й механизированной бригады ВСУ, в районе населенного пункта Красноармейск в ДНР», — говорится в сообщении ведомства.

По данным министерства, склады находились на территории подконтрольного Киеву Красноармейска (украинское название города — Покровск).

5 января украинское издание «Страна.ua» сообщало о взрывах в районе Красноармейска.

На следующий день Минобороны России сообщило, что в Красноармейске был поражен пункт управления оперативно-тактической группы «Донецк», входящий в ВСУ.

Красноармейск находится недалеко от Авдеевки, ближайшего прифронтового города. Расстояние между ними составляет около 60 километров.

В мае 2016 года город Красноармейск в рамках политики декоммунизации на Украине был переименован в Покровск, как напоминание о существовавшей на территории населенного пункта церкви Покрова Богородицы.

Ранее были раскрыты подробности уничтожения пункта управления ВСУ с помощью российского Су-34.

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