Минобороны РФ сообщило о перехвате 10 снарядов «Vampire» за сутки

Российское Минобороны сообщило, что средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки перехватили 10 снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Vampire».

«Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачено 10 реактивных снарядов РСЗО «Vampire» чешского производства», — говорится в пресс-релизе военного ведомства.

Также в Минобороны добавили, что в районах населенных пунктов Кривошеевка и Волчеяровка в ЛНР, а также в Марьинке ДНР были сбиты шесть беспилотников.

Вечером 8 января Минобороны России сообщило, что над Белгородской областью сбили 10 реактивных снарядов Vampire.

3 января Министерство обороны РФ сообщало, что российские средства противовоздушной обороны в течение суток перехватили восемь баллистических ракет «Точка-У», две зенитные ракеты С-200, а также 34 реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS, «Ольха» и «Vampire», принадлежащих Вооруженным силам Украины.

Ранее сообщалось, что первые истребители Checkmate могут появиться в 2025 году.