На Украине ликвидированы три схемы уклонения от мобилизации

Украинская служба безопасности сообщила о раскрытии и ликвидации трех схем незаконного уклонения от мобилизации, за одним из которых, предполагается, стоит экс-советник главы администрации бывшего президента страны Виктора Януковича. Об этом сообщает РИА Новости.

«Служба безопасности заблокировала еще три схемы уклонения от мобилизации и незаконного выезда за границу мужчин призывного возраста. В результате комплексных мероприятий в разных регионах задержаны организаторы сделок», — говорится в сообщении.

Отмечается, что экс-советник Януковича якобы получал 10 тысяч долларов.

Ранее министр обороны Украины Рустам Умеров заявил, что военное ведомство страны закупило 50 тыс. комплектов женской военной формы. По его словам, украинское министерство обороны впервые приобрело 50 тыс. комплектов формы для женщин-военнослужащих. Кроме того, было закуплено 100 тыс. электрических грелок и 15 тыс. активных наушников. Умеров отметил, что с поставщиком наушников были проведены переговоры по снижению цены, что дало дополнительную экономию государственных средств в сумме 11,7 млн гривен ($308 тыс.).

Ранее трое бойцов ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен ВС РФ.