Шойгу рассказал о ближайших планах Минобороны

Минобороны России планирует улучшить работу различных военных систем. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании, передает РИА Новости.
Как рассказал Шойгу, в ближайшие планы ведомства входят улучшение работы системы связи, повышение эффективности применения современных средств ведения разведки, целеуказания и контрбатарейной борьбы.
Кроме того, министерство планирует улучшить возможности противовоздушной обороны и спутниковой группировки, добавил он.
8 января сообщалось, что глава Минобороны РФ Сергей Шойгу направил поздравительные телеграммы частям ВС РФ, отличившимся в зоне проведения военной операции. Почетного наименования гвардейских удостоились два полка и бригада.
До этого Шойгу заявлял о провалившихся планах Вооруженных сил Украины.
Ранее в Кремле рассказали об операции «Наемник».