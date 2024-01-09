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Шойгу рассказал о ближайших планах Минобороны

Шойгу заявил о планах Минобороны улучшить работу систем связи, разведки и ПВО

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Вадим Савицкий/Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

Минобороны России планирует улучшить работу различных военных систем. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании, передает РИА Новости.

Как рассказал Шойгу, в ближайшие планы ведомства входят улучшение работы системы связи, повышение эффективности применения современных средств ведения разведки, целеуказания и контрбатарейной борьбы.

Кроме того, министерство планирует улучшить возможности противовоздушной обороны и спутниковой группировки, добавил он.

8 января сообщалось, что глава Минобороны РФ Сергей Шойгу направил поздравительные телеграммы частям ВС РФ, отличившимся в зоне проведения военной операции. Почетного наименования гвардейских удостоились два полка и бригада.

До этого Шойгу заявлял о провалившихся планах Вооруженных сил Украины.

Ранее в Кремле рассказали об операции «Наемник».

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