Шойгу рассказал о ближайших планах Минобороны

Минобороны России планирует улучшить работу различных военных систем. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании, передает РИА Новости.

Как рассказал Шойгу, в ближайшие планы ведомства входят улучшение работы системы связи, повышение эффективности применения современных средств ведения разведки, целеуказания и контрбатарейной борьбы.

Кроме того, министерство планирует улучшить возможности противовоздушной обороны и спутниковой группировки, добавил он.

8 января сообщалось, что глава Минобороны РФ Сергей Шойгу направил поздравительные телеграммы частям ВС РФ, отличившимся в зоне проведения военной операции. Почетного наименования гвардейских удостоились два полка и бригада.

До этого Шойгу заявлял о провалившихся планах Вооруженных сил Украины.

Ранее в Кремле рассказали об операции «Наемник».