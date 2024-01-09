Кремль отреагировал на обвинения в использовании северокорейских ракет

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время брифинга не стал комментировать информацию о том, что, по данным США, РФ якобы начала использовать ракеты из Северной Кореи.

«Я бы предпочел обратить внимание, что по нашей территории и по центру Белгорода в канун Нового года постоянно производились обстрелы снарядами, выпущенными в Германии, Соединенных Штатах и других странах», — отметил он.

Ранее координатор стратегических коммуникаций совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США считают, что Россия использует ракеты, полученные от КНДР, для ударов по Украине.

До этого отставной генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Кривонос заявлял, что у России есть достаточное количество ракет для уничтожения критической инфраструктуры и военных предприятий на территории Украины. Он отмечал, что российские войска за раз могут выпустить достаточно ракет, чтобы ударить как по объектам энергетической инфраструктуры, так и по предприятиям оборонного комплекса.

Ранее глава МИД Украины Кулеба заявлял, что не понимает, какие условия нужно выполнить Киеву для вступления в НАТО.