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Российская армия продвинулась к Курахово после Марьинки и ухудшила обстановку для ВСУ

РВ: армия России продвинулась к Курахово после взятия под контроль Марьинки

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Станислав Красильников/РИА Новости

Российская армия после взятия под контроль Марьинки в Донецкой народной республике начала продвигаться к Курахово, ухудшая обстановку для украинских войск. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» («РВ»).

Отмечается, что продвижение российских военных зафиксировано на юго-востоке товарищества «Врожай», западнее Марьинки. Кроме того, Вооруженные силы России приступили к штурму дачных участков в сторону Георгиевки, заняв полтора квадратных километра.

Также, по данным канала, в восточных окрестностях северной части села российская армия заняла Православный храм Украинской Православной церкви Московского патриархата и еще несколько домов.

25 декабря министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российские войска смогли окончательно взять под контроль Марьинку, за которую много месяцев шли бои. Это первый подобный успех армии РФ с момента взятия Бахмута (Артемовска) в мае 2023 года. Марьинка находится примерно в 5 км от Донецка, ВСУ превратили ее в крепость с многокилометровой системой окопов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что в ДНР учредят медаль за освобождение Марьинки.

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