Российский командир рассказал о работе саперов на Запорожском направлении

Саперный взвод 539-го инженерно-сапернрго батальона Южного военного округа Вооруженных сил России установил противотанковые мины вблизи позиций украинских войск на Запорожском направлении. Об этом рассказал РИА Новости командир взвода.

По его словам, когда саперы возвращались на место дислокации с задания, они проверили местность на наличие взрывоопасных предметов и мин для безопасного передвижения личного состава российских подразделений в случае надобности.

Саперы выявили минно-взрывные заграждения в нейтральной территории рядом с позицией ВСУ. Минирование производилось скрытно ночью. Удалось установить противотанковые мины ТМ-62, что для украинской техники «станет очень неприятным сюрпризом», рассказал командир взвода.

Накануне командир танка с позывным «Ставрополь» рассказал, что новые российские танки Т-80БВМ, которые недавно появились в зоне специальной военной операции на Запорожском направлении, уже принимают активное участие в боях.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.