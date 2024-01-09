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ВКС РФ уничтожили командно-наблюдательные пункты ВСУ

МО: на Краснолиманском направлении уничтожены четыре командных пункта ВСУ

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Министерство обороны России

Воздушно-космические войска России провели успешную операцию на Краснолиманском направлении. Об этом рассказал РИА Новости старший офицер пресс-центра группировки войск «Центр» Леонид Шаров.

Оперативно-тактическая авиация уничтожила четыре командно-наблюдательных и три опорных пункта, а также два района сосредоточения техники украинских войск в Торском, Ямполовке и Червоной Диброве. Кроме того, позиции 13-й, 63-й и 100-й бригад ВСУ подверглись авиаударам с использованием универсальных модулей планирования коррекции УМПК-500.

ВС РФ также уничтожили автомобиль ВСУ с боеприпасами на Купянском направлении.

8 января российскими истребителями-бомбардировщиками Су-34 на Краснолиманском направлении был нанесен удар по укрепрайону Вооруженных сил Украины.

В этот же день российские разведчики при помощи дронов уничтожили пехоту ВСУ в зоне проведения специальной военной операции.

Ранее боец ВСУ рассказал о потере 43 сослуживцев за три дня.

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Операция на Украине
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