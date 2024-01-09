Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Украина может потерять еще больше территорий в этом году

Time: Украина рискует потерять еще больше территорий в 2024 году

close
100%
Dima Pima/Unsplash

Директор аналитического агентства Eurasia Group Ян Бреммер заявил, что Украина может лишиться еще большей части территорий в 2024 году. Об этом пишет журнал Time.

По словам Бреммера, Киев от отчаяния может попытаться втянуть в конфликт с Москвой НАТО.

«Украина будет фактически разделена на части в этом году. <...> 2024 год — это переломный момент в войне: и если Украина не решит свои кадровые проблемы, не увеличит производство оружия и не разработает реалистичную военную стратегию в ближайшее время, ее территориальные потери могут оказаться постоянными и вполне могут расшириться», — поделился директор аналитического агентства.

До этого заместитель министра обороны Украины Александр Павлюк сообщал, что на Украине начали готовить аэродромы к приему истребителей F-16.

По словам замминистра, аэродромы готовят в условиях режима постоянного использования инфраструктуры для выполнения боевых задач.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами