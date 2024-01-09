Украина может потерять еще больше территорий в этом году

Директор аналитического агентства Eurasia Group Ян Бреммер заявил, что Украина может лишиться еще большей части территорий в 2024 году. Об этом пишет журнал Time.

По словам Бреммера, Киев от отчаяния может попытаться втянуть в конфликт с Москвой НАТО.

«Украина будет фактически разделена на части в этом году. <...> 2024 год — это переломный момент в войне: и если Украина не решит свои кадровые проблемы, не увеличит производство оружия и не разработает реалистичную военную стратегию в ближайшее время, ее территориальные потери могут оказаться постоянными и вполне могут расшириться», — поделился директор аналитического агентства.

До этого заместитель министра обороны Украины Александр Павлюк сообщал, что на Украине начали готовить аэродромы к приему истребителей F-16.

По словам замминистра, аэродромы готовят в условиях режима постоянного использования инфраструктуры для выполнения боевых задач.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.