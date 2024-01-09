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Реактивный дрон «Герань» на скорости 500 км в час впервые атаковал территорию Украины

Украину впервые атаковала реактивная версия беспилотника «Герань»

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Shutterstock

Реактивная версия ударного беспилотного летательного аппарата «Герань», летевшего со скоростью свыше 500 км в час, была впервые применена при атаке территории Украины. Об этом со ссылкой на украинские источники сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

На украинских интернет-ресурсах были продемонстрированы фотографии частей дрона, который был назван иранским беспилотником Shahed, предположительно 238-й модели. Реактивная версия беспилотника имеет индекс «MJ» (jet)», в то время как прежняя версия — индекс «M».

Ранее заслуженный военный летчик, кандидат технических наук Владимир Попов заявил, что Россия установила на беспилотные летательные аппараты (БПЛА) «Герань» реактивные двигатели. По словам Попова, если раньше скорость «Гераней» с поршневыми двигателями первого поколения составляла 180-200 км в час, то с реактивным двигателям она достигает 450-600 км в час.

До этого Киев обвинил Россию в использовании иранских беспилотников Shahed-131 и Shahed-136.

Ранее в зоне СВО заметили беспилотники «Жириновский».

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