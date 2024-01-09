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На Украине готовят аэродромы к приему F-16

Минобороны Украины: Киев готовит инфраструктуру аэродромов для приема F-16

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Tech. Sgt. Kristin High/Global Look Press

На Украине начали готовить аэродромы к приему истребителей F-16. Об этом сообщает заместитель министра обороны Украины Александр Павлюк в Telegram-канале.

По словам замминистра, аэродромы готовят в условиях режима постоянного использования инфраструктуры для выполнения боевых задач.

«Работа по интеграции многоцелевого самолета F-16 в общую систему Сил обороны Украины продолжается как внутри Украины, так и в рамках наших совместных с партнерами усилий в рамках деятельности международной коалиции военно-воздушных сил», — поделился Павлюк.

До этого немецкий телеканал Welt сообщал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) снова могут пойти в контрнаступление после того, как Украина получит от Норвегии американские истребители F-16. Украинские войска могут начать новое наступление уже в ближайшие месяцы. Целью ВСУ, вероятно, будет Крым, считают в издании.

Запад обещал передать F-16 Украине, если страна создаст необходимые условия для использования этих истребителей.

Ранее сообщалось, что первые истребители Checkmate могут появиться в 2025 году.

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