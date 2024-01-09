Украинский экипаж сломал американский танк Abrams

Экипаж Вооруженных сил Украины (ВСУ) повредил пушку американского танка M1A1 Abrams. Видеозапись опубликовала «Российская газета» (RG).

На видеозаписи видно, как система прицеливания 120-мм пушки американского танка M1A1 Abrams работает нештатно. Украинские военные хотели продемонстрировать вертикальную наводку. Они подняли ствол пушки танка в крайнее верхнее положение, но при попытке опустить его танк издал тревожные сигналы, а ствол задергался.

Отмечается, что видеоролик сняли осенью в сосновом лесу.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

До этого американский журнал Forbes писал, что американские танки Abrams, полученные Украиной, нигде не наблюдаются. Неясно, что Украина с ними делает и какой бригаде Вооруженных сил Украины (ВСУ) передали эти боевые машины.

По мнению авторов Forbes, Украине следует заняться усилением брони Abrams, чтобы танки могли противостоять атакам российских беспилотников.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.