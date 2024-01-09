Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Украинский экипаж сломал американский танк Abrams

RG: украинский экипаж сломал пушку американскому танку Abrams

close
100%
Mindaugas Kulbis/AP

Экипаж Вооруженных сил Украины (ВСУ) повредил пушку американского танка M1A1 Abrams. Видеозапись опубликовала «Российская газета» (RG).

На видеозаписи видно, как система прицеливания 120-мм пушки американского танка M1A1 Abrams работает нештатно. Украинские военные хотели продемонстрировать вертикальную наводку. Они подняли ствол пушки танка в крайнее верхнее положение, но при попытке опустить его танк издал тревожные сигналы, а ствол задергался.

Отмечается, что видеоролик сняли осенью в сосновом лесу.

close
100%
Алина Джусь/«Газета.Ru»

До этого американский журнал Forbes писал, что американские танки Abrams, полученные Украиной, нигде не наблюдаются. Неясно, что Украина с ними делает и какой бригаде Вооруженных сил Украины (ВСУ) передали эти боевые машины.

По мнению авторов Forbes, Украине следует заняться усилением брони Abrams, чтобы танки могли противостоять атакам российских беспилотников.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами