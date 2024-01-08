Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Шеф Пентагона не уйдет в отставку после скандала с госпитализацией

Шеф Пентагона Остин не собирается в отставку после скандала с госпитализацией

close
100%
SecDef/X

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что глава американского оборонного ведомства Ллойд Остин не собирается покидать свой пост после скандала из-за позднего оповещения о своей госпитализации. Об этом сообщает РИА Новости.

«Министр Остин не планирует уходить со своей должности. Он сфокусирован на том, чтобы продолжать работать в качества министра обороны и служить на благо защиты нашей страны», — сообщил Райдер.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден сохраняет доверие к шефу Пентагона Ллойду Остину после того, как в американском оборонном ведомстве не сообщили в Белый дом о госпитализации Остина.

До этого сообщалось, что неспособность шефа Пентагона Ллойда Остина проинформировать президента США Джо Байдена и других чиновников Белого дома и членов конгресса США о своей госпитализации «привела в ярость» некоторых официальных лиц в Белом доме.

Ранее американский конгрессмен назвал провалом сокрытие информации о болезни главы Пентагона.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами