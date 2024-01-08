Шеф Пентагона не уйдет в отставку после скандала с госпитализацией

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что глава американского оборонного ведомства Ллойд Остин не собирается покидать свой пост после скандала из-за позднего оповещения о своей госпитализации. Об этом сообщает РИА Новости.

«Министр Остин не планирует уходить со своей должности. Он сфокусирован на том, чтобы продолжать работать в качества министра обороны и служить на благо защиты нашей страны», — сообщил Райдер.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден сохраняет доверие к шефу Пентагона Ллойду Остину после того, как в американском оборонном ведомстве не сообщили в Белый дом о госпитализации Остина.

До этого сообщалось, что неспособность шефа Пентагона Ллойда Остина проинформировать президента США Джо Байдена и других чиновников Белого дома и членов конгресса США о своей госпитализации «привела в ярость» некоторых официальных лиц в Белом доме.

Ранее американский конгрессмен назвал провалом сокрытие информации о болезни главы Пентагона.