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В США заявили, что ВСУ не смогут обучать новых солдат из-за российских ударов

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: ВСУ не смогут обучать новых солдат из-за ударов РФ

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Ларри Джонсон заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут обучать новых солдат из-за того, что тренировочные центры уязвимы перед российскими ударами. Соответствующее заявление он сделал в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

«Даже если им удастся заставить всех мужчин и женщин в возрасте от 16 до 70 лет пойти служить в армию, то где они собираются тренировать их?» — сказал эксперт.

Он отметил, что Российская Федерация уже продемонстрировала, что любой учебный объект на Украине является «готовой мишенью», по которой она способна ударить.

По словам экс-аналитика ЦРУ, сейчас новобранцы в украинскую армию проходят только беглое обучение за две-три недели. Затем их сразу отправляют на передовую. В итоге многих из них ликвидируют за один-два дня, указал Джонсон.

Ранее спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат заявил, что российские ракетные удары не привязаны к символическим датам, поэтому Киев не может их спрогнозировать.

До этого пленный украинский военный назвал некачественным обучение, которое он прошел в Великобритании.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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