В ВСУ заявили, что 8 января было сбито лишь «18 ракет из 51» из-за нехватки ЗРК Patriot

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что 8 января Вооруженные силы Украины якобы смогли сбить только 18 российских ракет из 51 из-за нехватки зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot и подобных. Его цитирует украинское издание «Страна.ua».

«Большое количество было баллистических ракет, такие цели можно сбивать только средствами, которые могут это делать, такие как Patriot. Поэтому такой результат сегодня, потому что многие говорят, что не слишком высокий процент сбитий», – сказал Игнат.

По его словам, «процент остается по-прежнему» высоким, так как крылатых ракет удалось сбить 18 из 24.

8 января главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что удары ВКС России пришлись по военным заводам и другим военным объектам Украины.

Какие именно объекты были атакованы, он не уточнил.

До этого Юрий Игнат заявил, что российские ракетные удары не привязаны к символическим датам, поэтому Киев не может их спрогнозировать.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.