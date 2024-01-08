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В Крыму высказались об активизации воздушных атак ВСУ на полуостров

Глава парламента Крыма Константинов: активизация атак ВСУ стала ожидаемой

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Владислав Сергиенко/РИА Новости

Глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что активизация воздушных атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на полуостров стала ожидаемым событием, передает РИА Новости.

По его словам, судя по всему, противнику поставили беспилотники и ракеты — вот он и «лупит, куда попало и чем попало».

«Все вполне ожидаемо. Приходилось не раз говорить, что они будут по нам бить тем, что у них под рукой окажется. До тех пор, пока мы им эти руки не поотбиваем. Так что — ничего нового», — сказал Константинов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в 2024 году Вооруженные силы Украины сосредоточатся на операциях против Крыма и перейдут к обороне на востоке.

До этого агентство Bloomberg писало, что Украина усилила атаки на Крымский полуостров, пытаясь уничтожить вооружение, базы и линии снабжения ВС РФ, однако это вряд ли позволит Вооруженным силам Украины добиться прорыва в боевых действиях.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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