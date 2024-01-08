Российские военные ударили по месту совещания командиров теробороны ВСУ

Российские военные ударили по месту проведения совещания командиров подразделений территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, было поражено место проведения совещания командиров подразделений 101-й бригады теробороны, а также 113 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, личный состав и военная техника в 108 районах.

Ранее российские разведчики уничтожили замаскированный командно-наблюдательный пункт ВСУ на Купянском направлении противотанковым ракетным комплексом (ПТРК) «Фагот».

До этого экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС) России разгромили объекты украинской армии на Купянском направлении.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.